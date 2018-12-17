شريك استراتيجي لإنقاذ بنك الاستثمار بالشارقة

أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه يدعم بنك الاستثمار "بكافة تسهيلات السيولة المتاحة" لمواجهة احتمال التعثر.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه يعمل مع البنك وحكومة #الشارقة لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأسماله.

وكان البنك قد دعا إلى جمعية عمومية في الـ29 من الشهر الجاري، لإقرار زيادة رأس المال على مرحلتين، تخصص الأولى منها لدخول حكومة الشارقة مساهما استراتيجيا، فيما يكتتب المساهمون في المرحلة الثانية في إصدار لحقوق الأولوية.

وتعكس آخر قوائم مالية أعلنها #بنك_الاستثمار عن النصف الأول من العام الحالي مشكلة البنك الحقيقية.

فقد أعلن البنك تجنيب مخصصات لانخفاض القيمة بقيمة 290 مليون درهم، وذلك لمواجهة ارتفاع معدل التعثرات في محفظته الائتمانية.

ومحا البنك كل أرباحه المحتفظ بها، ليصبح في رصيده خسائر متراكمة بقيمة 225 مليون درهم، علما بأن رأسماله المدفوع يقارب 1.6 مليار درهم.