لماذا زادت الاتصالات السعودية توزيعاتها؟

أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية وليد بن غيث، أن اتفاقية #التسوية بشأن #رسوم_الامتياز الحكومي، جاءت لصالح الشركات المشغلة الثلاث في السعودية، لكنه دعا شركة موبايلي إلى تقديم شرح أكثر للسوق حول الأثر المالي لهذا القرار في خفض رسوم الامتياز وانعكاسه على النتائج المالية للشركة.

وأشار بن غيث في مقابلة مع "العربية" إلى إفصاح #شركة_الاتصالات_السعودية STC وشركة زين السعودية اللتين عبرتا عن الانعكاس الإيجابي للتغيير، موضحا أن #زين_السعودية يتوقع لها أن تحقق أثرا إيجابيا بنحو 350 مليون ريال للسنة الحالية كاملة، وهذا هامش ربحي ممتاز سيسمح لها بالتحرك والتوسع والانفاق على تطوير خدماتها.

وتوقع بن غيث أن يكون تأخر #موبايلي في توضيح الأثر المالي بشكل مفصل على بياناتها من جراء التسوية المالية، عائد إلى "مواضيع المتعلقة في دفاتر الشركة السابقة لأن الخفض في رسوم الامتياز مشروط بأمور قد لا تتحقق في خطط شركة موبايلي في الوقت الحالي" وربما هذا كان السبب الأساسي في تراجع سهم موبايلي ليومين.

وعن #توزيعات شركة الاتصالات السعودية STC قال بن غيث إن "شركة الاتصالات السعودية غنية بالسيولة ولديها رصيد نقدي مرتفع وتعيد جزءا من السيولة لحملة الأسهم والشيء الآخر يعني أن الشركة ليس لديها مجال للتوسع وصرف الأرصدة من السيولة على الاستثمار في قطاعها أو في مجالها وهذا ينطبق على معظم شركات الاتصالات بالعالم".

وأشار إلى "تشبع قطاع الاتصالات بالنسبة للتوسع بخدماتها، كما أن مجلس إدارة الاتصالات السعودية الجديد ربما يكون لديه تصور يهدف إلى تحسين الهيكل الرأسمالي عبر زيادة كفاءة هيكل رأسمال من خلال تخفيض الاستدانة وزيادة التوزيعات".