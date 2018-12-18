خسائر قوية للأسهم الأميركية مع توقعات رفع الفائدة آخر تحديث: الثلاثاء 9 ربيع الثاني 1440 هـ - 18 ديسمبر 2018 KSA 16:20 - GMT 13:20 تارخ النشر: الثلاثاء 9 ربيع الثاني 1440 هـ - 18 ديسمبر 2018 KSA 16:17 - GMT 13:17 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك خسائر قوية للأسهم الأميركية مع توقعات رفع الفائدة PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي في مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية للحديث حول أداء أسواق الأسهم العالمية.