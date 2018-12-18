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خسائر قوية للأسهم الأميركية مع توقعات رفع الفائدة

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي في مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية للحديث حول أداء أسواق الأسهم العالمية.

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