السعودية ترفع سرعة الإنترنت 4 مرات

أكد #وزير_الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله السواحة، أن المملكة نجحت بزيادة سرعة الإنترنت المتنقل 4 مرات منذ مرحلة الربع الأول من العام الحالي، لتتجاوز المتوسط العالمي لهذه السرعة.

وأشار السواحة في مقابلة مع "العربية" على هامش #منتدى_ميزانية_السعودية_2019 إلى زيادة سرعة #الإنترنت المنتقل من 6 ميغابيت بالثانية إلى 28 ميغابيت بالثانية، فوق المعدل العالمي البالغ 24 ميغابيت بالثانية.

وقال إن المستهدف بالسعودية هو رفع سرعة الإنترنت إلى 40 ميغابيت بالثانية بحلول عام 2020.

كما أشار الوزير إلى تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال مع إطلاق #رؤية_السعودية_2030 كحزمة تحفيزية لقطاع الاتصالات.

وأوضح أن هذه المبالغ شملت ضخ 6 مليارات ريال في نشر الألياف البصرية، بجانب 3 مليارات ريال لزيادة انتشار أبراج الاتصالات في المناطق النائية، بجانب زيادة مخصص انتشار الأبراج في العام 2019.