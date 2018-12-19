مصر.. ضوابط جديدة لجهات إصدار السندات والصكوك

أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، خالد النشار، إصدار الهيئة عدة قرارات تنظيمية أهمها بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، والتي تشمل السندات أو صكوك التمويل، أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين.

وقال النشار في مقابلة مع "العربية" إن هيئة الرقابة المالية، أصدرت قراراً تنظيمياً بمتطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك لأول مرة في مصر.

وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وبشرط موافقته.