الأسهم السعودية تتماسك رغم الخسائر العالمية

أغلق مؤشر #الأسهم_السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 22.78 نقطة ليقفل عند مستوى 7730.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وقال حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات، في مقابلة مع "العربية" إن معامل الارتباط بين السوق المالية السعودية و#سوق_النفط تراجع من 60% إلى 42% من الأسبوع الماضي إلى الحالي، كما تراجع معامل الارتباط مع أسواق الأسهم العالمية من 62% إلى 30%.

وأشار الرقيب إلى التراجع الحاد للأسهم السعودية، في بداية تداولات اليوم، ثم عاد السوق وخفف من حدة تراجعاته، متوقعاً أن تشهد الجلسات المقبلة عودة إلى اللون الأخضر، بخاصة أن #ميزانية_السعودية_2019 كانت مشجعة جدا للقطاع الخاص وضمت 248 مليار ريال ستنفق على المشاريع الرأسمالية.