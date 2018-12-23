كفاية رأسمال قوية لدى البنوك السعودية

أكد مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، أن تسويات #البنوك_السعودية مع #هيئة_الزكاة والدخل عن السنوات السابقة، لن تمس بشكل كبير مؤشرات البنوك، نظراً لوجود أرباح مبقاة مريحة في هيكل رأس المال، وتسجيل أداء قوي لدى البنوك.

وقال السديري في مقابلة مع "العربية" إن تسويات الزكاة للفترة بين 2007 و2017 لمدة 10 سنوات من المتوقع أن تنعكس بتراجع متوسط كفاية رأسمال البنوك بشكل عام بنسبة 1% لكنها قد تصل في أحد البنوك إلى 3%.

وأشار إلى أن هذه التسويات تخص فترة ماضية، و"السوق ينظر إلى المستقبل" مرجحاً عدم تأثر التداولات على أسهم البنوك في ضوء الميزانيات القوية للبنوك، مع ارتفاع معدل كفاية رأس المال على المستوى المطلوب من لجنة المعايير المصرفية بازل 3.