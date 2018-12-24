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قلق من مستويات السيولة بأسواق الأسهم الأميركية

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة Equiti Group للحديث حول التطورات المؤثرة على أسواق المال العالمية.

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