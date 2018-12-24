قلق من مستويات السيولة بأسواق الأسهم الأميركية آخر تحديث: الاثنين 15 ربيع الثاني 1440 هـ - 24 ديسمبر 2018 KSA 18:28 - GMT 15:28 تارخ النشر: الاثنين 15 ربيع الثاني 1440 هـ - 24 ديسمبر 2018 KSA 18:23 - GMT 15:23 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك قلق من مستويات السيولة بأسواق الأسهم الأميركية PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة Equiti Group للحديث حول التطورات المؤثرة على أسواق المال العالمية.