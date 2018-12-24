مصر.. هل يستجيب صندوق النقد لتأجيل خفض دعم الوقود آخر تحديث: الاثنين 15 ربيع الثاني 1440 هـ - 24 ديسمبر 2018 KSA 18:18 - GMT 15:18 تارخ النشر: الاثنين 15 ربيع الثاني 1440 هـ - 24 ديسمبر 2018 KSA 17:51 - GMT 14:51 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مصر.. هل يستجيب صندوق النقد لتأجيل خفض دعم الوقود PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر السابق للحديث حول خطوات الاصلاح الاقتصادي في مصر.