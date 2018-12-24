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مصر.. هل يستجيب صندوق النقد لتأجيل خفض دعم الوقود

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر السابق للحديث حول خطوات الاصلاح الاقتصادي في مصر.

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