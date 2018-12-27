أسباب تمنع المركزي المصري من خفض أسعار الفائدة

رجَّح الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، ومستشار صندوق النقد سابقاً، أن لا يقدم #المركزي_المصري على خفض أسعار الفائدة بواقع 1% أو 2%، حتى الربع الأول من 2019، في إطار السنة المالية الحالية، مع توقعات انخفاض التضخم نتيجة تراجع أسعار الطاقة.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن المركزي يميل لخفض الفائدة، لما لذلك من مردود اقتصادي جيد من حيث تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى تثبيت الأسعار خلال اجتماع اليوم، لأسباب تتعلق بالتضخم الذي ما زال مرتفعاً نسبياً، إلى جانب خروج ما يقرب من 50% من استثمارات صناديق التحوط الأجنبية التي تستثمر في الديون الحكومية، والاتجاه نحو تأجيل آلية تسعير الطاقة.