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توقع ارتفاعات محدودة للذهب بعام 2019.. لماذا؟

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع نورس حافظ كبير استراتيجي الأسواق في كافيو للوساطة المالية للحديث حول الأداء المتوقع للأسواق المالية العالمية.

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