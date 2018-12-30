توقع ارتفاعات محدودة للذهب بعام 2019.. لماذا؟ آخر تحديث: الأحد 21 ربيع الثاني 1440 هـ - 30 ديسمبر 2018 KSA 15:14 - GMT 12:14 تارخ النشر: الأحد 21 ربيع الثاني 1440 هـ - 30 ديسمبر 2018 KSA 14:47 - GMT 11:47 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك توقع ارتفاعات محدودة للذهب بعام 2019.. لماذا؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع نورس حافظ كبير استراتيجي الأسواق في كافيو للوساطة المالية للحديث حول الأداء المتوقع للأسواق المالية العالمية.