استحواذات مرتقبة بسوق الأسهم السعودية

أكد هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، أن العام الحالي سيشهد "تغيرات يجب أن تحدث في سوق الأسهم السعودية، وستجعل من 2019 سنة جادة في التغييرات في هذه السوق".

وأشار أبوجامع في مقابلة مع "العربية" إلى جذور هذه التغييرات المتمثلة بصفقات اندماجات واستحواذات كبرى قيد الدراسة منها على سبيل المثال ترقب الاندماج بين بنكي "ساب" و "الأول" ومباحثات "الأهلي التجاري" مع "الرياض" بالنسبة للقطاع البنكي.

وفي شركات البتروكيمياويات أشار أبوجامع إلى ترقب اندماج بين "الصحراء" و "سبكيم" بجانب خطط استحواذ "أرامكو" على "سابك" والتي ربما يرى النور بعضها خلال فترة الأشهر المقبلة.