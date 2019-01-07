عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات جرس الإغلاق

الأسواق تترقب تحرك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

مقابلة مع طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية للحديث حول توقعات الأسواق المالية العالمية.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر