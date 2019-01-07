الأسواق تترقب تحرك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة آخر تحديث: الاثنين 29 ربيع الثاني 1440 هـ - 07 يناير 2019 KSA 16:36 - GMT 13:36 تارخ النشر: الاثنين 29 ربيع الثاني 1440 هـ - 07 يناير 2019 KSA 16:34 - GMT 13:34 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الأسواق تترقب تحرك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية للحديث حول توقعات الأسواق المالية العالمية.