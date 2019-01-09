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ارتياح بالأسواق العالمية مع بوادر حل بين واشنطن وبكين

المصدر: العربية.نت
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كارينا كامل مراسلة "العربية" تشير إلى أن وفد التجارة الأميركي يختتم اجتماعات الصين وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق.

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