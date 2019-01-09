ارتياح بالأسواق العالمية مع بوادر حل بين واشنطن وبكين آخر تحديث: الأربعاء 2 جمادي الأول 1440 هـ - 09 يناير 2019 KSA 17:33 - GMT 14:33 تارخ النشر: الأربعاء 2 جمادي الأول 1440 هـ - 09 يناير 2019 KSA 17:18 - GMT 14:18 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ارتياح بالأسواق العالمية مع بوادر حل بين واشنطن وبكين PDF اطبع حجم الخط كارينا كامل مراسلة "العربية" تشير إلى أن وفد التجارة الأميركي يختتم اجتماعات الصين وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق.