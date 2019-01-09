الزراعة السعودية: 12 مليار ريال تمويل برنامج التنمية الريفية

دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برنامج #التنمية_الريفية الزراعية المستدامة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، من خلال توفير 19% من الاحتياجات الغذائية الإجمالية للمملكة.

وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي أن البرنامج يستهدف دعم ثمانية قطاعات واعدة، أبرزها إنتاج وتسويق البن العربي، وتربية النحل وإنتاج العسل، وزراعة وتجارة الورد، ودعم استزراع الأسماك وتربية الماشية.

وأضاف الفضلي أن البرنامج سيستفيد منه أكثر من 300 ألف من صغار المنتجين في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي وتربية النحل.

من جانبه، قال منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، في مقابلة مع "العربية"، إن البرنامج يسعى إلى استغلال وتعظيم الموارد الحيوية في المملكة، مشيراً إلى أنه يعد البرنامج التنموي الأكبر على مستوى العالم في مجال الزراعة، كما أكدت منظمة "الفاو"، لعدة أسباب منها انتشاره الجغرافي وكون أثره طويل يمتد لسبع سنوات.