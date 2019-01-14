أرقام صادرات الصين تشير لمخاوف تباطؤ عالمي

أظهرت بيانات التجارة الصينية تراجعا قويا للصادرات والواردات في ديسمبر الماضي، عكس توقعات المحللين، في مؤشر جديد على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجعت صادرات الصين 4.4% في ديسمبر على أساس سنوي في أكبر تراجع في عامين، في حين سجلت الواردات تراجعا مفاجئا 7.6% وهي أكبر نسبة تراجع منذ يوليو 2016.

وتعزز هذه الأرقام من القلق حول تباطؤ الاقتصاد العالمي ككل.

أما فائض الميزان التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، فقد ارتفع إلى مستوى قياسي جديد رغم الرسوم الجمركية الأميركية، وهو ما ينذر بفصل جديد من الحرب التجارية مع واشنطن.