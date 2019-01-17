بنك بوبيان للعربية: محفظة التمويل نمت 3 أضعاف السوق

قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، عبدالله التويجري، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن محفظة التمويل في البنك نمت 13% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017.

وأضاف أن هذا النمو يمثل نحو مقارنة 3 أضعاف النمو في السوق والذي يتراوح بين 3 إلى 4%، مشيرا إلى نمو حجم أعمال البنك والحصص السوقية، وحجم بنك بوبيان حاليا من البنوك المتوسطة.

ولفت إلى أن البنك المركزي الكويتي لم يرفع أسعار الفائدة رغم قيام الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة مؤخرا 3 مرات.

وقال "رفع حد الإقراض الشخصي سيرفع من حجم الاقتراض خاصة لأصحاب الرواتب المرتفعة، وحاليا الإقراض المسموح به لايزال عند 40%، وبالتالي رفع هذه النسبة سيزيد الحد الأقصى للاقتراض".

وأوضح أن حجم التعثر في القروض بلغ 28 مليون دينار، ونسبتها 0.85% وخلال العام الماضي ارتفعت بنسبة طفيفة جدا، وهذا شيء طبيعي، ونركز على النمو الصحي المنتقى والمدروس.

وكان بنك بوبيان أعلن اليوم ارتفاع أرباحه الفصلية بنسبة 17%، لتصل إلى 15.8 مليون دينار، وجاءت النتائج قريبة من متوسط توقعات المحللين عند 16 مليون دينار.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 2%، مع ارتفاع في صافي إيرادات التمويل والعمولات.

وأوصى البنك بتوزيع أرباح سنوية على المساهمين بنسبة 8% نقدا، و5% أسهم منحة.