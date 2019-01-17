"إكويتاتيفا": حجم صندوق ريت الجديد مليار دولار

أعلنت مجموعة "إكويتاتيفا" أنها أبرمت اتفاقية مع شركة Affluent Partners Holdings td في دبي لإطلاق صندوق #ريت جديد للاستثمار العقاري.

وسيستثمر الصندوق الجديد في الأصول العقارية بالمنطقة التجارية الجديدة الواصلة بين #أوروبا و #آسيا المعروفة باسم أوراسيا ضمن مبادرة "حزام واحد - طريق واحد" التي أطلقتها الصين.

يشار إلى أن Equitativa تتركّز أعمالها على إنشاء وإدارة #صناديق_الاستثمار في المجال العقاري، التي تُعرف باسم "ريت".

وتقدّم المجموعة منتجات مالية معدّلة لأخذ المخاطر في الحسبان ومدرّة للدخل التي تلبّي متطلبات المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

وقالت رشا الخواجة المديرة التنفيذية للتوزيع والتطوير في مجموعة Equitativa، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن حجم صندوق الريت الجديد لن يقل عن مليار دولار.

وأضافت "نركز كمجموعة على أن نبني صناديق عقارية في أغلب الدول الناشئة، وتوجد فرص استثمارية في أغلب هذه البلدان، منها الحزام الأول ودبي مشاركة في المبادرة".

ورأت أن الاستثمار العقاري منطقة الحزام الواحد استثمار واعد وعائده أعلى، وقالت "نتطلع للقطاع التعليمي والمدارس، والمستثمرون ليس من السهل عليهم دخول هذه المناطق، خاصة في ظل ضوابط رأس المال التي قد تمثل عائقا، وفي الصين القطاع اللوجيستي العائد عليه يبقى مرتفعا".

ورأت الخواجة أن إندونيسيا وماليزيا من أكثر الدول التي يوجد فيها عقارات نقوم بالاستثمار فيها، والصندوق مفتوح أمام المستثمرين من كل العالم، والشركة مؤسسة في دبي، والأولوية لمستثمري الشرق الأوسط.

وتوقعت الخواجة أن يكون هناك إدراج مزدوج للصندوق في بورصات مثل هونغ كونغ وفي أبوظبي ودبي.