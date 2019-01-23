أرامكو: مباحثات صفقة سابك بمراحلها الأخيرة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة #أرامكو_السعودية أمين الناصر أن المباحثات مستمرة مع #صندوق_الاستثمارات_العامة لشراء الـ 70% التي يملكها برأسمال شركة #سابك.

جاء ذلك في مقابلة الناصر مع قناة "العربية" اليوم على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة #دافوس السويسرية.

ووصف الناصر المباحثات الجارية بأنها "سارية وفي مراحلها الأخيرة" مؤكداً أن "أول شيء سيكون تحديد السعر ثم نذهب للأسواق العالمية وفق المتطلبات النظامية قبل إغلاق الصفقة، وإلى الآن لم نبرم الاتفاقية".

وتوقع الناصر أن تستغرق فترة المواءمة مع "قوانين منع الاحتكار سنة تقريباً إلى نهاية 2019 ومن بعدها يبدأ العمل على استملاك الأسهم في سابك والحصول على الموافقات من مختلف الأسواق العالمية".

وأوضح أن أرامكو ستقوم بعرض "سابك الشركة التي استثمرنا فيها 70% في ميزانية أرامكو وهذا يتطلب سنة على الأقل".