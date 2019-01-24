رئيسة تداول: 531 مستثمر أجنبي مؤهل بسوق السعودية

قالت رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، سارة السحيمي، إن خطة الطرح العام لشركة تداول موجودة وغير مرتبطة بدخول الأجانب، وإنما بانتظار الإنهاء الكامل للإجراءات.

وأضافت السحيمي أن طرح شركة تداول يتطلب فصل #المقاصة ومركز الإيداع، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات بنهاية عام 2020 أو في عام 2021.

ووفقاً للسحيمي "سنتمكن في هذا الوقت من تحديد تاريخ الطرح".

وأشارت إلى أن أعداد المستثمرين المؤسساتيين المسجلين في نهاية 2018 وصل أكثر من 450 مستثمراً، وحتى قبل يومين وصل هذا الرقم إلى 531، وهو ما يعني تسارع المستثمرين الأجانب والمؤسساتيين إلى الدخول إلى السوق السعودية مع ترقب الانضمام إلى المؤشرات العالمية.

وكشفت السحيمي لـ "العربية" العمل على إنشاء سوق للمشتقات، واستهداف إطلاق أول المنتجات في النصف الأول من 2019، ومع تسارع الوتيرة سنبدأ بطرح منتجات أكثر منها العقود المستقبلية للشركة الواحدة، وفي نهاية العام المقبل نتوقع توفر منتجات أخرى للمستثمرين.