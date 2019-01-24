ماجد الغرير للعربية: نتجه لتوسيع أعمالنا في السعودية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة #الغرير الإماراتية، ماجد الغرير، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش منتدى #دافوس إن مجموعته تعتزم التوسع في السوق السعودية.

وأضاف الغرير أن منطقة الخليج ومصر بالإضافة إلى #أوروبا تعتبر من أكبر أسواق المجموعة.

وحول وتيرة نمو قطاع التجزئة قال رئيس #مجموعة_الغرير "القطاع كان ينمو بوتيرة متسارعة في السنوات السابق، وحقق أرقاما كبيرة وأي تغير في هذا النمط يشعر المستهلكون بقرب حدوث تباطؤ، ولكن هذا التباطؤ ليس محليا على مستوى الإمارات، ولكنه يعود "إلى عوامل أخرى منها أوضاع المنطقة وأسعار النفط".

وأشار إلى دخول قنوات جديدة في التجارة مثل #التجارة_الإلكترونية، وهذا طرح تساؤلاً وهو: هل ستنمو التجزئة بشكل أكبر؟ ولكن مازالت أسواقنا غير مغطاة بشكل كافٍ والمعوق هو بعض القوانين التي لم تعتد عليها التجارة وهي تحتاج بعض الوقت للتعود عليها.

ولفت إلى وجود معوقات تحد من مستويات النمو من بينها اتجاه الكثير من الدول إلى تنمية دولها من الداخل، أو ما يسمى الحمائية، ورفع نسب التوطين وقد أدى ذلك إلى ضعف التجارة.