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تهم جنائية إلى هواوي تصعد التوترات بين الصين وأميركا

المصدر: العربية.نت
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رائد الخضر، خبير الأسواق العالمية يتحدث عن أزمة هواوي وتأثيرها على المفاوضات الأميركية الصينية.

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