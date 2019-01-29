تهم جنائية إلى هواوي تصعد التوترات بين الصين وأميركا آخر تحديث: الثلاثاء 22 جمادي الأول 1440 هـ - 29 يناير 2019 KSA 18:21 - GMT 15:21 تارخ النشر: الثلاثاء 22 جمادي الأول 1440 هـ - 29 يناير 2019 KSA 18:08 - GMT 15:08 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تهم جنائية إلى هواوي تصعد التوترات بين الصين وأميركا PDF اطبع حجم الخط رائد الخضر، خبير الأسواق العالمية يتحدث عن أزمة هواوي وتأثيرها على المفاوضات الأميركية الصينية.