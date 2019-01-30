ارتفاع أرباح "جرير" السنوية11% لـ960 مليون ريال

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة جرير للتسويق، محمد العقيل، أن نمو #التجارة_الإلكترونية سجل معدل 95% بالعام الماضي لدى الشركة.

وأشار العقيل في مقابلة مع "العربية" إلى مواصلة توسعات الشركة عبر افتتاح 5 فروع خلال السنة الحالية والتي ستتضمن توفير 400 وظيفة منها 350 وظيفة للسعوديين.

وتحدث عن ارتفاع أرباح #جرير_للتسويق إلى 960 مليون ريال بنهاية عام 2018 بزيادة 10.6%، مقارنة بـ867.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأرجع ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع مبيعات بعض أقسام قطاع #التجزئة خاصة مبيعات قسم #الإلكترونيات مدعوما بمبيعات#الهواتف_الذكية ومبيعات قسم ألعاب الفيديو.