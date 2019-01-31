تطبيقات الواقع الافتراضي تنقذ حياة المرضى

أخذت الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي حيزاً كبيراً من معرض الصحة العالمي 2019، والذي أقيم في دبي الأسبوع الماضي.

وعلى هامش المعرض أكد الدكتور رافد المحفوظ طبيب استشاري جراحة الجملة العصبية والعمود الفقري، في مقابلة مع "العربية" أهمية استخدام تطبيقات الواقع الافتراضي في تدريب طلبة الطب، وكذلك الجراحون للتدرب على العمليات الدقيقة.

وأشار إلى أهمية هذه التقطبيقات في اختصار وقت العملية ورفع فرص نجاحها، مؤكدا استخدامه أنواعاً عدة من الروبوتات لإجراء عمليات الظهر.

وتوقع ابتكار روبوتات صغيرة جداً لإجراء عمليات دماغية من خلال الأنف، موضحاً أن التكنولوجيا تعطي نتائج أدق في العمليات الجراحية وتقلل من الإصابة بمضاعفات عند الجراحة.