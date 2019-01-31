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تغير لهجة الفدرالي الأميركي حول مسار رفع الفائدة

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع أشرف العايدي المدير التنفيذي لشركة إنترماركت استراتيجي للحديث حول التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأميركية.

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