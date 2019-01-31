تغير لهجة الفدرالي الأميركي حول مسار رفع الفائدة آخر تحديث: الخميس 24 جمادي الأول 1440 هـ - 31 يناير 2019 KSA 16:45 - GMT 13:45 تارخ النشر: الخميس 24 جمادي الأول 1440 هـ - 31 يناير 2019 KSA 16:43 - GMT 13:43 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تغير لهجة الفدرالي الأميركي حول مسار رفع الفائدة PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع أشرف العايدي المدير التنفيذي لشركة إنترماركت استراتيجي للحديث حول التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأميركية.