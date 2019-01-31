تغير لهجة الفدرالي الأميركي حول مسار رفع الفائدة

24 جمادي الأول 1440 هـ -

24 جمادي الأول 1440 هـ -

مقابلة مع أشرف العايدي المدير التنفيذي لشركة إنترماركت استراتيجي للحديث حول التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأميركية.