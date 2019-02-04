وادي الرياض: 3 مجالات تعزز ريادة الأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة وادي الرياض خالد الصالح في مقابلة مع "العربية" إن الشركة التي تعد الذراع الاستثمارية لجامعة الملك سعود، تعمل لغرس مفاهيم ريادة الأعمال، عبر الاستثمار بثلاث مجالات رئيسية تتمثل بالطاقة المتجددة والترشيد، والصحة وعلوم الحياة، والإنترنت وتقنية المعلومات.

وأشار إلى وجود تعاون استراتيجي مع شركة في وادي السيليكون في سان فرانسيسكو الأميركية بشأن تسريع زمن الرحلة التي يمر بها رائد أو رائدات الأعمال في السعودية، وسنبدأ في شركة وادي الرياض ثم نتوسع إلى مختلف المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال.

واعتبر أن التحدي الموجود في مجالات الاستثمار الجريء يتمثل بارتفاع المخاطرة، موضحا أن عملية البحث عن تطوير الأعمال تمر بمرحلة فلترة ودراسات معمقة، تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع المخاطرة والحرص على ضمان نتائج إيجابية.