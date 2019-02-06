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الدولار يُظهر ثباتا أمام خطاب ترمب عن حال الاتحاد

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع ياسر الرواشدة رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك للحديث حول أداء الأسواق المالية العالمية.

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