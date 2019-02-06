الدولار يُظهر ثباتا أمام خطاب ترمب عن حال الاتحاد آخر تحديث: الأربعاء 30 جمادي الأول 1440 هـ - 06 فبراير 2019 KSA 15:58 - GMT 12:58 تارخ النشر: الأربعاء 30 جمادي الأول 1440 هـ - 06 فبراير 2019 KSA 15:56 - GMT 12:56 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الدولار يُظهر ثباتا أمام خطاب ترمب عن حال الاتحاد PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع ياسر الرواشدة رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك للحديث حول أداء الأسواق المالية العالمية.