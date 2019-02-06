السعودية للكهرباء.. لماذا تراجعت الأرباح السنوية 74%؟

30 جمادي الأول 1440 هـ -

30 جمادي الأول 1440 هـ -

مقابلة مع تركي فدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودي للحديث حول نتائج الشركة السعودية للكهرباء وأداء سوق الأسهم السعودية.