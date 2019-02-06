السعودية للكهرباء.. لماذا تراجعت الأرباح السنوية 74%؟ آخر تحديث: الأربعاء 30 جمادي الأول 1440 هـ - 06 فبراير 2019 KSA 15:53 - GMT 12:53 تارخ النشر: الأربعاء 30 جمادي الأول 1440 هـ - 06 فبراير 2019 KSA 15:25 - GMT 12:25 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السعودية للكهرباء.. لماذا تراجعت الأرباح السنوية 74%؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع تركي فدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودي للحديث حول نتائج الشركة السعودية للكهرباء وأداء سوق الأسهم السعودية.