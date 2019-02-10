"الفاتورة المجمعة" تحفز توطين الوظائف للسعوديين آخر تحديث: الأحد 4 جمادي الثاني 1440 هـ - 10 فبراير 2019 KSA 16:57 - GMT 13:57 تارخ النشر: الأحد 4 جمادي الثاني 1440 هـ - 10 فبراير 2019 KSA 16:50 - GMT 13:50 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "الفاتورة المجمعة" تحفز توطين الوظائف للسعوديين PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين للحديث حول اعتماد الفاتورة المجمعة لتحفيز القطاع الخاص في السعودية.