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"الفاتورة المجمعة" تحفز توطين الوظائف للسعوديين

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين للحديث حول اعتماد الفاتورة المجمعة لتحفيز القطاع الخاص في السعودية.

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