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ميناء الملك عبدالله.. أول ميناء سعودي يديره القطاع الخاص

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب للحديث حول تطور ميناء الملك عبدالله في جدة، وأداء سوق الأسهم السعودية.

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