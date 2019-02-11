ميناء الملك عبدالله.. أول ميناء سعودي يديره القطاع الخاص آخر تحديث: الاثنين 5 جمادي الثاني 1440 هـ - 11 فبراير 2019 KSA 15:46 - GMT 12:46 تارخ النشر: الاثنين 5 جمادي الثاني 1440 هـ - 11 فبراير 2019 KSA 15:39 - GMT 12:39 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ميناء الملك عبدالله.. أول ميناء سعودي يديره القطاع الخاص PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب للحديث حول تطور ميناء الملك عبدالله في جدة، وأداء سوق الأسهم السعودية.