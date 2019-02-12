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نتائج أفضل من التوقعات لشركة فواز الحكير

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق، حول أداء سوق الأسهم السعودية والنتائج المالية لعدد من الشركات المدرجة.

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