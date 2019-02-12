نتائج أفضل من التوقعات لشركة فواز الحكير آخر تحديث: الثلاثاء 6 جمادي الثاني 1440 هـ - 12 فبراير 2019 KSA 16:07 - GMT 13:07 تارخ النشر: الثلاثاء 6 جمادي الثاني 1440 هـ - 12 فبراير 2019 KSA 16:05 - GMT 13:05 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نتائج أفضل من التوقعات لشركة فواز الحكير PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق، حول أداء سوق الأسهم السعودية والنتائج المالية لعدد من الشركات المدرجة.