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مصر.. هذه الأسباب عززت خفض أسعار الفائدة 

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، للحديث حول قرار البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، بخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75% من 16.75%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% من 17.75 بالمئة.

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