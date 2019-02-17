مصر.. هذه الأسباب عززت خفض أسعار الفائدة 

مقابلة مع إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، للحديث حول قرار البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، بخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75% من 16.75%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% من 17.75 بالمئة.

