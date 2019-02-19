تحذير للأثرياء.. 90% من أفكار ريادة الأعمال تفشل

أظهر تقرير الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن بنك الإمارات للاستثمار، تنامي التفاؤل والثقة بآفاق #الاقتصاد الإقليمي بين المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار خالد سفري، في مقابلة مع "العربية" إن الجديد في هذا التقرير هو ظهور اهتمام لدى أصحاب #الثروات بتعزيز استثماراتهم في قطاعات ريادة الأعمال على المستوى التكنولوجي، وبخاصة تلك التي تلقى فرصة استحواذ كبيرة من شركات عالمية، كما حصل مع "سوق.دوتكم" و"أمازون" العالمية.

وأشار إلى أن محاولات الاستثمار في أفكار ريادة الأعمال بقطاع التكنولوجيا، تحمل مخاطر الفشل للأفكار القابلة للتحول إلى مشاريع تجارية اقتصادية ناجحة، بنسبة عالية تتراوح بين 80% إلى 90%.

وأضاف أن هذه النسبة العالية من المخاطرة، تقابلها تلقائيا نسبة عالية من المردود المتوقع، ناصحاً بأن تقوم #الشركات بتنويع استثماراتها بأفكار التكنولوجيا الريادية، من أجل تعويض الخسائر وتحويلها إلى أرباح عند جمع الحصيلة من استثمارات موزعة على عدة شركات و #ابتكارات ريادية.

وقال إن استقرار أسعار النفط والاستعدادات الجارية لتنظيم فعاليات ضخمة، ومبادرات التنويع إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية، شكّلت العوامل الرئيسية وراء التفاؤل بآفاق الاقتصاد الإقليمي بين المستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية.