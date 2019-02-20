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الهند.. رابع أكبر دولة بالتجارة مع السعودية

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع الدكتور فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية للحديث حول العلاقات التجارية بين السعودية والهند.

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