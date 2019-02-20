الهند.. رابع أكبر دولة بالتجارة مع السعودية آخر تحديث: الأربعاء 14 جمادي الثاني 1440 هـ - 20 فبراير 2019 KSA 15:35 - GMT 12:35 تارخ النشر: الأربعاء 14 جمادي الثاني 1440 هـ - 20 فبراير 2019 KSA 14:57 - GMT 11:57 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الهند.. رابع أكبر دولة بالتجارة مع السعودية PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع الدكتور فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية للحديث حول العلاقات التجارية بين السعودية والهند.