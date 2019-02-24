السعودية لا تتوقع انكماشاً بالأسعار.. لهذه الأسباب آخر تحديث: الأحد 18 جمادي الثاني 1440 هـ - 24 فبراير 2019 KSA 16:11 - GMT 13:11 تارخ النشر: الأحد 18 جمادي الثاني 1440 هـ - 24 فبراير 2019 KSA 16:07 - GMT 13:07 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك السعودية لا تتوقع انكماشاً بالأسعار.. لهذه الأسباب PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار للحديث حول أداء قطاع التمويل وسوق الأسهم السعودية.