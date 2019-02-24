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السعودية لا تتوقع انكماشاً بالأسعار.. لهذه الأسباب

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار للحديث حول أداء قطاع التمويل وسوق الأسهم السعودية.

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