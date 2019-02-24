طرق حماية من الاحتيال الإلكتروني للبيانات البنكية آخر تحديث: الأحد 18 جمادي الثاني 1440 هـ - 24 فبراير 2019 KSA 16:06 - GMT 13:06 تارخ النشر: الأحد 18 جمادي الثاني 1440 هـ - 24 فبراير 2019 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك طرق حماية من الاحتيال الإلكتروني للبيانات البنكية PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع حسام صيداني المدير الإقليمي لسيمانتك في منطقة الخليج للحديث حول آثار الهجمات الإلكترونية على الشركات والأفراد.