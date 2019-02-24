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طرق حماية من الاحتيال الإلكتروني للبيانات البنكية

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع حسام صيداني المدير الإقليمي لسيمانتك في منطقة الخليج للحديث حول آثار الهجمات الإلكترونية على الشركات والأفراد.

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