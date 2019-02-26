انتعاش الأسهم الصينية تفاؤلاً باتفاق التجارة

شهدت #الأسواق_المالية الصينية ارتفاعاً جماعياً بعد أخبار إيجابية بشأن المباحثات التجارية مع #الولايات_المتحدةلتدخل هذه #الأسواق منحنى الأسواق الصاعدة أو الـ BULL MARKETS.

وتتسابق المؤشرات المالية الصينية للدخول تباعا في مجالات الأسواق الصاعدة أو الـ BULL MARKETS مدفوعة بالأخبار الإيجابية حول التفاؤل بالتوقيع على اتفاقية مع #الولايات_المتحدة الأميركية، تجنب البلدين والعالم حربا تجارية.

وقد ارتفع مؤشر بورصة شنغهاي بنسبة لامست 6% بنهاية تداولات الاثنين، كما ارتفع مؤشر بورصة #شنغهاي المركب بنسبة 5.6%.

وبذلك دخلت هذه المؤشرات منحنى السوق الصاعد أو كما يعرف بالـ BULL MARKET بعد ارتفاعها بأكثر من 20% خلال شهرين، ما رفع قيمة الأسهم الصينية بأكثر من تريليون دولار خلال هذه الفترة.