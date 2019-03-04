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نظرة إيجابية لمستقبل أداء الذهب.. لهذه الأسباب

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع محمد المريري المدير الإقليمي للمنطقة العربية في شركة أوربكس للحديث حول أداء أسواق العملات والمعادن.

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