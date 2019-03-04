نظرة إيجابية لمستقبل أداء الذهب.. لهذه الأسباب آخر تحديث: الاثنين 26 جمادي الثاني 1440 هـ - 04 مارس 2019 KSA 16:29 - GMT 13:29 تارخ النشر: الاثنين 26 جمادي الثاني 1440 هـ - 04 مارس 2019 KSA 15:10 - GMT 12:10 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نظرة إيجابية لمستقبل أداء الذهب.. لهذه الأسباب PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع محمد المريري المدير الإقليمي للمنطقة العربية في شركة أوربكس للحديث حول أداء أسواق العملات والمعادن.