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هيرميس: سيولة أكبر وتنوع أكثر بالأسهم السعودية

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار لدى المجموعة المالية هيرميس، للحديث عن أداء الأسواق المالية.

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