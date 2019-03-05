هيرميس: سيولة أكبر وتنوع أكثر بالأسهم السعودية آخر تحديث: الثلاثاء 27 جمادي الثاني 1440 هـ - 05 مارس 2019 KSA 16:44 - GMT 13:44 تارخ النشر: الثلاثاء 27 جمادي الثاني 1440 هـ - 05 مارس 2019 KSA 16:23 - GMT 13:23 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هيرميس: سيولة أكبر وتنوع أكثر بالأسهم السعودية PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار لدى المجموعة المالية هيرميس، للحديث عن أداء الأسواق المالية.