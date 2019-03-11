من هم أكبر عملاء طراز بوينغ المنكوب من الطائرات؟

قائمة بأكبر عملاء الطراز 737 ماكس 8 من طائرات بوينغ الأميركية المدنية:

- شركة ساوث وست الأميركية: 280 طائرة مطلوبة وتسليم 31 منها

- شركة فلاي دبي الإماراتية: عدد الطائرات المطلوبة 251 وعدد الطائرات التي سلمت 14 طائرة.

- شركة لايون آير الإندونيسية: عدد الطائرات المطلوبة 201 وعدد الطائرات التي سلمت 14 طائرة.

- شركة جنرال إلكتريك كابيتال لخدمات الطيران: عدد الطائرات المطلوبة 176، وعدد الطائرات التي سلمت 22 طائرة.

- شركة جنرال إيرليس لتأجير الطائرات: عدد الطائرات المطلوبة 168 وعدد الطائرات التي سلمت 14 طائرة.