قفزة بتداولات الأجانب في الأسهم السعودية

أكد رئيس إدارة الأوراق المالية في الأهلي كابيتال، محمد النوري، أن هيئة السوق المالية السعودية وشركات السوق المالية السعودية "تداول" قامت بإنجازات كبيرة وسريعة بالسنتين الماضيتين، انعكست آثارها على الأسهم بشكل واضح.

وأشار النوري في مقابلة مع "العربية" إلى مؤشرات #الاستثمار_الأجنبي في #الأسهم السعودية، موضحاً أن الأرقام تظهر زيادة في تداولات المستثمرين الأجانب بنسبة 82% وزيادة ملكيتهم بنسبة 50% خلال فترة سنة.

وأرجع النوري هذه التطورات إلى "ما قامت به الهيئة والسوق المالية، من تطوير في البيئة التنظيمة والبنية التحتية للسوق، بجانب جهود الشركات الاستثمارية السعودية".

وبالمقارنة مع 2015 و2016 قال النوري: "نرى أنه لدينا تطور بالأنظمة كبير، ولدينا منتجات مالية مختلفة تساعد على زيادة الأرقام وطموحنا أن تزيد نسبة تملك #الأجانب من إجمالي السوق السعودية من 5% إلى 10%".