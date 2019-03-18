صفقة ستخلق رابع أكبر بنك أوروبي.. تعرف عليها

تتجه الأنظار الآن على كيفية سير محادثات الاندماج بين #دويتشه_بنك و #كومرتس_بنك ، لخلق رابع أكبر مقرض في أوروبا، بعد أن حصلت الصفقة على موافقة الحكومة على تسريح ما يتوجب من الموظفين لإتمام العملية.

وبعد أشهر من المحادثات غير الرسمية وأسابيع من التكهنات حول مستقبل دويتشه بنك، حصل الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك على الضوء الأخضر الذي يحتاجه من الحكومة الألمانية للمضي قدماً في مفاوضات الاندماج مع #كومرتس_بنك ، والتي ستشمل تسريح ما يصل إلى 30 ألف موظف أي 20% من مجموع القوة العاملة في الكيان المندمج الجديد.

وتعكس الموافقة حرص الحكومة على إتمام الاندماج، مهما كانت ثمن ذلك على المستوى الشعبي، ما قد يعكس دقة وضع البنكين بعد الأزمات التي عصفت بهما، خصوصا وأن الحكومة ما زالت حتى اليوم تملك 25% في #كومرتس_بنك بعد خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو عام 2009.