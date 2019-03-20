"أكوا باور" تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في مصر 

قال المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور"، حسن أمين، إن الشركة تعتزم خلال العام الجاري استثمار ثلاثة مليارات دولار في مشروعات #كهرباء بالسوق المصرية.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية"، "بدأنا في مصر منذ 2015 وفي السابق كنا نراقب السوق، وتم البدء بمشروع ديروت الذي نقل إلى الأقصر بناء على طلب الحكومة المصرية، وهو مشروع للطاقة التقليدية وتكلفته 2.5 مليار دولار وقد تم توقيع اتفاق شراء الطاقة للحكومة المصرية"

وأوضح "أمين" أنه من المستهدف توجيه الاستثمارات إلى تنفيذ مشروعات بالأقصر، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وغيرها.

وكشف "أمين" أن شركة #أكوا _باور تعتزم خلال الفترة الحالية، بالتحالف مع مجموعة حسن علام، على إنشاء محطة كهرباء بالأقصر بقدرة 2300 ميغاوات باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار.