تعرف على أضخم صفقة استحواذ بالشرق الأوسط

قالت وكالة #بلومبيرغ إن صفقة استحواذ #أوبر على #كريم التي دارت حولها الأقاويل لمدة طويلة، ستعلن عنها أوبر خلال الأسبوع الجاري. وهي الصفقة التي قد تصبح الأكبر في المنطقة.

ويبدو أن Uber أكبر شركة للنقل التشاركي في العالم، قررت أخيراً المضي قدماً بالاستحواذ على منافستها الأكبر في الشرق الأوسط "كريم" بعد أشهر من التسريبات والنفي، وستكون الصفقة الأكبر في المنطقة لشركات التكنولوجيا الناشئة، بقيمة 3.1 مليار دولار.

وستكون الفائدة متبادلة للشركتين، فأوبر التي مازالت تتكبد خسائر سنوية بالمليارات، تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب في بورصة #نيويورك الشهر المقبل، وهو الطرح الذي من المتوقع أن يقيم "أوبر" بنحو 120 مليار دولار.