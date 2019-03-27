كيف تستفيد السعودية من طرح أسهم أوبر؟

تترقب الأسواق الطرح الأولي على أسهم #أوبر أكبر شركة للنقل التشاركي في العالم بعد توسعها في الشرق الأوسط من خلال الاستحواذ على شركة كريم.

وبعد صفقة استحواذ أوبر على كريم بأكثر من 3 مليارات دولار، تتوجه الأنظار الآن إلى الطرح الأولي المرتقب لأكبر شركة نقل تشاركي في العالم التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار.

وفي حال صح تقييم أوبر هذا، فسيعني ذلك أن السعودية التي تمتلك حصة 14% من الشركة بحسب THE OBSERVER ستستفيد أيضا.

ويمتلك صندوق الثروة السعودي "صندوق الاستثمارات العامة" حصة مباشرة في أوبر تبلغ 5% استحوذ عليها عام 2016 مقابل 3.5 مليار دولار حينها كان تقييم أوبر 66 مليار دولار.