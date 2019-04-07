طلب قوي على أولى سندات أرامكو السعودية

أشارت مصادر لوكالة بلومبيرغ إلى أن الطلب على السندات التي ستصدرها " #أرامكو_السعودية "، جذب استثمارات بنحو 3 أضعاف قيمتها، أي ما يعادل أكثر من 26 مليار دولار.

ونقلت المصادرعن مستثمرين قولهم إن هناك إقبالًا قوياً على #سندات_أرامكو والتي تعتزم الشركة إصدارها بقيمة نحو 10 مليارات دولار.

هذا وتوقعت مصادر لـ "بلومبيرغ" أن تعلن "أرامكو" عن الدفعة الأولى للإصدار يوم الاثنين المقبل، إذ سيتم التسعير يوم الثلاثاء.

وبحسب بلومبيرغ، تخطط الشركة لإصدار سندات في نيويورك ولندن وسنغافورة وطوكيو ومدن أخرى.

وتعمل"أرامكو السعودية" مع عدة بنوك لإدارة عملية الإصدار بما فيها JPMorgan و Morgan Stanleyو # Citigroupو Goldman Sachs و #HSBC و NCB Capital.