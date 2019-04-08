ترقب صفقات استحواذ بالتجارة الإلكترونية

أعلنت مجموعة PROPERTY FINDER المنصة الإلكترونية للإعلانات العقارية في الشرق الأوسط أنها وقعت صفقة للاستحواذ على منافستها شركةJRD مزود الحلول التكنولوجية العقارية.

وتمتلك JRD البوابة المتخصصة بالعقارات JUST PROPERTY بالإضافة إلى PROSPACE لإدارة علاقات العملاء.

وتأتي هذه الصفقة بعد التزام شركة الاستثمار المباشر GENERAL ATLANTIC باستثمار بقيمة مئة وعشرين مليون دولار في PROPERTY FINDER في شهر نوفمبر الماضي.

ومن خلال اتفاقية الاستحواذ هذه ستقوم مجموعة " آي مينا " بالتخارج من كامل حصتها في مجموعة JRD.

وقال المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة iMENA خلدون طبازة في مقابلة مع "العربية" إن الصفقة سيجري إتمامها بالحصول على أسهم وجزء آخر نقداً ممتنعا عن تحديد قيمة الصفقة أو قيمة العائد عليها.

وأشار إلى توقعات النمو الكبيرة في الاستحواذات على حصص في قطاعات التكنولوجيا، مؤكدا "أن الصفقة تعكس نضوج سوق الإنترنت بالمنطقة وبخاصة في الإعلانات المبوبة الإلكترونية الخاصة بقطاعات كبيرة مثل العقار والأسواق والمدفوعات والتي تمثل ركائز للاقتصاد".