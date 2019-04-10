مشاهير وول ستريت روجوا لسندات أرامكو

قال محمد الخنيفر المصرفي المتخصص في أسواق الدين والائتمان، إن سندات أرامكو بقيمة 12 مليار دولار والتي لاقت تغطية قياسية ضخمة بقيمة 100 مليار دولار، مكنت الشركة من تحقيق نجاح باهر بأسواق الدين العالمية.

واعتبر الخنيفر في مقابلة مع "العربية" إن العائد المنخفض بالنسبة لأسواق الدين، يعكس هذا النجاح الكبير، بحيث تخطت سندات أرامكو كل التوقعات "وأعادت تسعير منحنى العائد على السندات السيادية الحكومية السعودية نفسها، وبالتالي سيخفض ذلك كلفة الاقتراض على المملكة وعلى دول المنطقة عند إصدار سندات من أبوظبي أو الكويت في المستقبل".

وبحكم أن السندات هي أدوات دين، وتوفر اقتراضا ضخما للدول وللصفقات الكبرى، فإن تراجع العائد على إصدار أرامكو يعني تراجع معدل الفوائد المدفوعة، مقابل ذلك الاقتراض، وكلما زادت الملاءة المالية وزادت الثقة الاستثمارية زاد الطلب على السندات وقلت كلفة الاقتراض من خلالها.