ماذا بعد صفقة ترونوكس وكريستل؟.. التصنيع تجيب

قال الرئيس التنفيذي لشركة #التصنيع السعودية المهندس مطلق المريشد، إن سداد كامل قروض الشركة التابعة "كريستل" سيوفر على الأخيرة مبلغا يتراوح بين 280 مليون ريال و300 مليون ريال من الفوائد.

وأوضح المريشد في مقابلة مع "العربية" أن لجنة التجارة الفيدرالية في #الولايات_المتحدة الأميركية أصدرت موافقتها على شراء #شركة_ترونوكس لنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم من الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم "شركة كريستل"، وهي شركة تابعة لشركة التصنيع.

وأضاف أن الصفقة ستمكن كل من شركة #كريستل وشركة #ترونوكس من دمج الأعمال التجارية التابعة لكل من الشركتين فيما يتعلق بالنشاط العالمي لثاني أكسيد التيتانيوم، والتي ستستفيد من قاعدة أصول عالمية متكاملة لتحقيق النجاحات على المدى الطويل في مجال صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم.

وبين أن شركة التصنيع - بعد الصفقة - ستتمكن من التركيز على نشاط البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والبحث عن فرص استثمارية استراتيجية، وأن المقابل المالي للصفقة سيسهم في تخفيض نسبة القروض الى حقوق الملكية في قائمة المركز المالي.