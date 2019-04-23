مؤتمر القطاع المالي ينطلق بالسعودية 24 أبريل

تنطلق أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يومي 24 و25 أبريل 2019، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين وكبار التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية السعودية والإقليمية والعالمية.

وقال وكيل وزارة المالية السعودية للتواصل والإعلام يعرب الثنيان، في مقابلة مع "العربية" إن المؤتمر الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير #القطاع_المالي الممثلون بـ #وزارة_المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة #السوق_المالية، يعقد تحت شعار "آفاق مالية واعدة" وبمشاركة حوالي 3 آلاف من صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية مبيناً أن 60% من المشاركين محليين و40% من المشاركين الدوليين.

وأضاف أن الهدف من المؤتمر هو العمل على "برنامج تطوير #القطاع_المالي، وهو أحد برامج #رؤية_السعودية_2030 وفي أن يكون البرنامج مظلة للتطوير ومظلة لمواجهة التحديات من جميع المختصين محليين وإقليميين ودوليين وسيقوم المؤتمر بإعطاء الكثير من الحلول المجتمعة ولدينا حلول تمويلية نود طرحها في هذا المؤتمر، وهناك كثير من العلامات التي تبشر في تطور القطاع المالي السعودي، ونتطلب أن نكون أكثر احترافية وأكثر شراكة ونلتقي مع جميع اللاعبين الرئيسين في المنطقة والعالم".